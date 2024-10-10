БЭБ нашло замаскированный подпольный цех в конюшне, где масштабно изготавливали сигареты

Детективы БЭБ совместно с Нацполицией прекратили работу подпольного цеха по изготовлению сигарет в Закарпатской области.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Правоохранители установили, что местные жители организовали нелегальное производство в помещениях заброшенной конюшни в одном из сел Мукачевского района.

Как говорится в сообщении, вход в цех был тщательно замаскирован. Попасть внутрь можно было только через отверстие в стене, которое забросали стогами сена.

Реклама:

В помещениях находились генераторы, сырье, упаковочные материалы и тому подобное.

На производстве посменно работали по 4 человека, которые изготавливали ориентировочно 20 000 пачек сигарет в сутки.

Табачную продукцию паковали в пачки с логотипами украинских и иностранных производителей и наклеивали поддельные марки акцизного налога.

Реклама:

Готовый товар ежедневно вывозили несколькими бусами и доставляли к оптовому покупателю, который в дальнейшем продавал сигареты на местном рынке и в областях западной и центральной Украины.

"По результатам обысков детективы БЭБ и сотрудники ГСР изъяли производственную линию, более 50 000 пачек сигарет, 2,5 тонны табака, почти 1 млн марок акцизного налога, 2 млн пустых пачек для упаковки сигарет, более 5 млн ящиков для фасовки готовой продукции и т.д.", - говорится в сообщении.

Как установило БЭБ, ориентировочная стоимость изъятой табачной продукции составляет 5 млн грн.

Напомним:

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконное производство и продажу свечей известного бренда.