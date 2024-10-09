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БЕБ викрило підпільний завод з виробництва свічок відомого бренду

Середа, 9 жовтня 2024, 14:51 - Віктор Волокіта
 

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили незаконне виробництво та продаж свічок відомого бренду.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що організатор разом із чотирма спільниками організували підпільне виготовлення продукції із використанням логотипів  відомої компанії. 

Нелегальне виробництво розташовувалося в нежитлових приміщеннях, які були обладнані спеціальними станками, за допомогою яких розтоплений парафін пресували та розливали полімерні колби. На готову продукцію наклеювали етикетки торгових марок. 

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Надалі контрафакт продавали ну Львівській та Івано-Франківській областях.

Детективи БЕБ під час обшуків вилучили майже 23 тис. свічок з маркуванням та 3 спеціальних станки для виготовлення.

Нагадаємо:

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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівлі Старлінків. 

БЕБ
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Економічна правда
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