Инфляция в Украине выросла в годовом выражении до 8,6% в течение сентября: как изменились цены

Рост потребительских цен в Украине в сентябре 2024 года ускорился до 1,5% с 0,6% в августе и нуля в июле, таким образом в годовом выражении она составляет 8,6%.

Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

Отмечается, что в сентябре 2024 года базовая инфляция увеличилась до 1,7% с 0,7% в августе и июле. С учетом того, что в сентябре 2023 года она равнялась 0,9%, в годовом измерении базовая инфляция по итогам прошлого месяца выросла до 7,3% с 6,5% по итогам августа и 5,7% по итогам июля.

На потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,8%. Больше всего (на 12,1%) подорожали яйца. На 3,8-1,1% выросли цены на овощи, масло, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки, хлеб, мясо и мясопродукты, рис. В то же время на 1,8% и 0,2% снизились цены на сахар и фрукты.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь подорожали на 7,8%, в частности, одежда - на 7,9%, обувь - на 7,7%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% произошел прежде всего за счет повышения цен на амбулаторные услуги на 2,1% и фармацевтическую продукцию на 1,6%.

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Цены на транспорт выросли на 0,8% преимущественно из-за подорожания топлива и масел на 1,0%. На 3,0% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

Услуги образования подорожали на 10,1%, а именно: высшего - на 11,8%, среднего - на 11,1%.

По прогнозам НБУ, ускорение роста потребительских цен продолжится и в первом квартале 2025 года, когда инфляция достигнет пика - 9,7%, после чего начнет снижаться.

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