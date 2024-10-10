Галущенко говорит, что запустить все из "гигаватта Зеленского" до конца года не успеют

До конца 2024 года Украина получит необходимое оборудование для 1 ГВт распределенной генерации, но включить сразу его не удастся.

Об этом сообщил министр энергетики Украины изданию Forbes.

"До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на 1 ГВт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не удастся", - рассказал он.

По его словам, в некоторых городах генерационные установки уже стоят, но подключить их смогут не раньше января 2025 года.

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Кроме того, некоторые частные компании генерируют энергию не только для себя, но и отдают в государственную сеть.

Галущенко уверен, что распределенная генерация сможет обеспечить электричеством как минимум критическую инфраструктуру в случае блэкаута.

Напомним:

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Из анонсированного "гигаватта Зеленского" в Украине построено лишь около 60 МВт, говорит экс-глава "Укрэнерго".

Министр энергетики Галущенко в начале сентября сообщил, что в Украине установлены сотни МВт мощностей.