Вторая компания в Украине планирует получить лицензию на хранение энергии

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует выдать ООО "Интеграл сторедж" лицензию на хранение энергии.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

Соответствующее решение комиссия планирует принять 15 октября.

В постановлении говорится, что компания обратилась в комиссию с заявлением о получении лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по хранению энергии.

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"Поданные заявление о получении лицензии и документы проработаны с соответствующими структурными подразделениями НКРЭКУ, замечания отсутствуют", - говорится в постановлении.

По данным YouControl, основательницей и руководителем "Интеграл Сторедж" является Зарина Асадова.

Напомним:

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В 2023 году сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), впервые в истории Украины выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по хранению энергии. Лицензию получило ООО "Будпауэр" Сергея Шакалова и Евгения Дидиченко.