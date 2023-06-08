В Україні вперше видано ліцензію на зберігання енергії

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП), вперше в історії України видала ліцензію на право провадження господарської діяльності зі зберігання енергії.

Про це сказав голова регулятора Костянтин Ущаповський на засіданні НКРЕКП у четвер, 8 червня.

Ліцензію отримало ТОВ "Будпауер".

"Уперше відповідно до закону України ("Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії", - ред.) і вторинної нормативної бази ми розглядаємо подання майбутнього ліцензіата зі зберігання енергії, і це знакова подія", - сказав голова регулятора Костянтин Ущаповський на засіданні НКРЕКП у четвер.

При цьому Нацкомісія не вказала місцезнаходження і потужність установки зі зберігання енергії, класифікувавши їх як "інформацію з обмеженим доступом".

Раніше регулятор розробив і затвердив вторинне законодавство у виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії" щодо розвитку установок зберігання енергії в частині ліцензування та сертифікації.

Нагадуємо:

Засновниками ТОВ "Будпауер" виступають Сергій Шакалов та Євген Дідіченко. Товариство зареєстровано у Вінницькій області, його основною сферою діяльності є торгівля електроенергією. Статутний капітал ТОВ складає 10 тис. грн

Закон щодо розвитку систем накопичення енергії Верховна Рада ухвалила в середині лютого 2022 року. Цим законом було створено передумови для розвитку в Україні технологій energy storage.

Закон тривалий час розроблявся із залученням ключових гравців ринку.

Для "зелених" виробників системи накопичення надзвичайно важливі для забезпечення сталості графіку постачання, адже, наприклад, сонячна та вітрова енергетика залежать від погодних умов і розташування. Таким чином, енергія, яка у певний період часу виробляється з надлишком, може зберігатися для подальшого використання.

Міністерство енергетики планує ввести на ринок нового оператора, що займатиметься накопиченням електроенергії на ринку.