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Укр / Рус

Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА: какие особенности

Четверг, 10 октября 2024, 14:17 - Виктор Волокита

Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по отбору управляющего. 

Об этом сообщает глава Агентства Елена Дума.

По ее словам, АРМА урегулировала вопрос с Минэкономики для иностранных инвесторов.

"Обязанность иметь регистрацию в Украине у иностранного бизнеса теперь возникает исключительно после победы иностранным субъектом в конкурсе", - рассказала глава АРМА.

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В Агентстве возник вопрос о получении дополнительного разъяснения от Минэкономики о возможности предоставления субъектом иностранного государства документов своей страны, аналогичных украинским. 

"Такая недискриминация и прозрачность обеспечат не только равенство всех участников, но и создание привлекательного инвестиционного климата и расширение конкурентоспособности для восстановления страны", - считают в АРМА. 

Напомним:

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Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукционы на "Prozorro.Продажи" два лота электронных отходов и обожженных плат с драгоценными металлами за 3,7 млн грн. 

АРМА аукцион
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