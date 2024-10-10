Иностранному бизнесу разрешили участвовать в конкурсах АРМА: какие особенности

Иностранный бизнес может участвовать в конкурсах Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) по отбору управляющего.

Об этом сообщает глава Агентства Елена Дума.

По ее словам, АРМА урегулировала вопрос с Минэкономики для иностранных инвесторов.

"Обязанность иметь регистрацию в Украине у иностранного бизнеса теперь возникает исключительно после победы иностранным субъектом в конкурсе", - рассказала глава АРМА.

Реклама:

В Агентстве возник вопрос о получении дополнительного разъяснения от Минэкономики о возможности предоставления субъектом иностранного государства документов своей страны, аналогичных украинским.

"Такая недискриминация и прозрачность обеспечат не только равенство всех участников, но и создание привлекательного инвестиционного климата и расширение конкурентоспособности для восстановления страны", - считают в АРМА.

Напомним:

Реклама:

Агентство по розыску и управлению активами (АРМА) реализовало через аукционы на "Prozorro.Продажи" два лота электронных отходов и обожженных плат с драгоценными металлами за 3,7 млн грн.