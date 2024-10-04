АРМА продало електронні відходи та плати з дорогоцінними металами

Агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало через аукціони на "Prozorro.Продажі" два лоти електронних відходів та обпалених плат з дорогоцінними металами за 3,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

На обидва аукціони прийшла лише одна компанія — ТОВ "Вільний Дніпро".

Перший лот складався з електронних відходів масою 45 тис кг. Стартова ціна лоту становила 1,8 млн грн, а остаточна ціна реалізації склала 2,2 млн грн.

Реклама:

Другий лот включав електронні відходи у вигляді обпалених електронних плат, що містять дорогоцінні метали, вагою 23 тис кг. Цей лот було реалізовано за 1,52 млн грн при стартовій ціні 1,37 млн грн.

Організатором обох аукціонів виступило ТОВ "Ю.БІЗ".

Нагадаємо:

Реклама:

Заарештоване обладнання одеського підприємства "Оріон Тобакко" віддадуть під зовнішнє управління.