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Укр / Рус

Японские инвесторы смогут выбирать самые перспективные проекты в Украине - Шмыгаль

Четверг, 10 октября 2024, 13:50 - Виктор Волокита

Японские инвесторы смогут укреплять свои деловые отношения с украинскими компаниями и выбирать самые перспективные проекты для своих вложений, а также внедрять новые подходы и технологии. 

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам подписанного меморандума между Украиной и Японией о сотрудничестве. 

"Эти договоренности мы закрепили по итогам встречи с председателем Японской организации внешней торговли (JETRO) Норихико Ишигурой, представителями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и японскими компаниями", - сообщил Шмыгаль. 

Он также отметил, что на встрече обсудили приоритеты в восстановлении. Среди них энергетика. 

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"Гуманитарное разминирование - еще одно важное направление сотрудничества, и Япония здесь среди лидеров в помощи", - отметил премьер-министр. 

По словам Шмыгаля, представители крупных японских компаний заверили, что готовы участвовать в восстановлении и тесно сотрудничать с украинским бизнесом. 

Напомним:

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С начала полномасштабного российского вторжения Япония направила в Украину 12 гуманитарных грузов, в частности 256 резервных электростанций, газовые турбины, автотрансформаторы, габионы, генераторы и другое необходимое энергетическое оборудование.

Япония инвестиции
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Экономическая правда
Укр / Рус
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