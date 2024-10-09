Японія за час великої війни передали Україні 12 вантажів енергетичної допомоги

З початку повномасштабного російського вторгнення Японія направила до України 12 гуманітарних вантажів, зокрема 256 резервних електростанцій, газові турбіни, автотрансформатори, габіони, генератори та інше необхідне енергетичне обладнання.



Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко подякував японській стороні за допомогу, що надає Японська агенція міжнародного співробітництва (JICA). Ця допомога охоплює три програми та два проєкти, які є вкрай важливими у підготовці до опалювального сезону 2024-2025, наголосили у відомстві.

Своєю чергою, надзвичайний та повноважний послом Японії в України Мацудо Кунінорі повідомив, що Україна очікує в найближчий час нову партію допомоги від JICA, в пакет допомоги увійдуть: генератори, габіони та газові турбіни.

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Японське агентство міжнародного співробітництва передало комунальним підприємствам Харкова, Дніпра, Херсона та Миколаєва майже 100 одиниць важкої техніки.







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