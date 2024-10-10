Первый 21 миллион поступил в госбюджет от аукционов "Земельного банка"

Первые победители аукционов по субаренде государственных земельных участков досрочно подписали договоры с ООО "Государственный земельный банк" и оплатили арендную плату.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

В госбюджет поступило 21,9 млн грн (с НДС) за шесть государственных участков площадью 539 га.

Аграрии получили документы на законное пользование государственными земельными участками. Теперь они могут начать их обработку и планировать свою деятельность на 14 лет, создавая рабочие места и проводя качественный севооборот для сохранения почв, добавляют в Земельном банке.

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На открытых аукционах на платформе Prozorro.Продажи уже выставлено 145 земельных участков в 11 областях Украины. До конца года Фонд госимущества планирует через электронные торги сдать около 100 000 га государственных сельхозземель, добавил министр агрополитики Виталий Коваль.

Площадь земельных участков варьируется от 1 га до 4000 га. Средняя стоимость аренды составляет 40 700 грн (с НДС) за гектар.

Напомним:

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В Украине стартовали онлайн-аукционы "Земельного банка", где первые 16 торгов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель принесли более 35 млн грн, которые поступят в госбюджет.