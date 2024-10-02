Аукціони "Земельного банку" принесли держбюджету 35 млн: за один лот змагався 51 учасник

В Україні стартували онлайн-аукціони "Земельного банку", де перші 16 торгів з суборенди державних сільськогосподарських земель принесли понад 35 млн грн, які надійдуть до держбюджету.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Висока конкуренція на перших аукціонах "Земельного банку" переконливо свідчить про успішний запуск проєкту. У середньому на торгах змагався 31 учасник, а ціна завдяки аукціонам зросла у 8 разів", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

У міністерстві розповіли, що на торги було виставлено 16 земельних ділянок у Вінницькій області загальною площею 1075 гектарів. За них змагалися 94 учасники. Середня вартість суборенди становила 33 тис. грн за гектар.

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Найдорожчим лотом стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 262 гектари. Її фінальна вартість склала 8,5 млн грн без ПДВ, коли початкова була 1,1 млн грн. За право користування нею змагалися 44 учасники, а ціна у ході торгів зросла у понад 7,5 раза. Переможцем стало місцеве агропідприємство.

Наступною за вартістю стала земельна ділянка у Калинівській міській територіальній громаді площею 170 гектарів. За неї змагалися 45 учасників, а ціна зросла у 7,3 раза, зі стартової – 755 тис. грн до фінальної – 5,5 млн грн.

Найбільша конкуренція спостерігалася за земельну ділянку площею 38 га у Калинівській міській територіальній громаді. За право користування нею змагалися 51 учасник, і початкова ціна суборенди зросла зі 170 тис. грн до переможної — 1,2 млн грн.

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Загалом переможцями торгів стали 10 учасників. Вони мають 20 робочих днів на укладення договору суборенди та ще 5 днів на сплату вартості активу з ПДВ. Загальний економічний ефект від перших 16 аукціонів може перевищити 42,5 млн грн.

Нагадаємо:

До кінця року заплановано провести близько 1900 аукціонів щодо понад 100 тис. гектарів земель у 20 областях країни. Очікується, що держбюджет вже цьогоріч отримає близько 1 млрд грн додаткових надходжень завдяки проєкту "Земельний банк".