Світовий виробник повсякденних товарів Unilever продасть свій бізнес в Росії – росЗМІ

Холдинг споживчих та побутових товарів Unilever, який прийшов у Росію ще 1991 року, дочекався рішення урядової комісії РФ про вихід з російського ринку.

Про це пише російська служба The Bell з посиланням на "РБК".

Активи (чотири великих виробничих майданчики й бренди) оцінені у 35-40 млрд рублів. Це приблизно вдвічі нижче торішньої оцінки самої компанії.

Покупець на активи знайдений, але не розкривається.

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Видання РБК пише, що Unilever не хотіла йти з добре освоєного їй російського ринку, але поступилася, з огляду на стан бізнесу, зростаючу геополітичну напруженість і тиск на компанію.

В останньому рейтингу Forbes Unilever був у четвертому десятку іноземних компаній у Росії за виручкою (62 млрд рублів). За рік вона впала на чверть і склала трохи більше 1% глобального бізнесу.

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Нагадаємо:

У липні 2023-го Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло до переліку міжнародних спонсорів війни корпорацію Unilever, яка широко представлена в Україні брендами Domestos, Axe, Rexona, Dove тощо.

Раніше Unilever заявила, що дотримуватиметься законодавства РФ про призов, якщо її російських співробітників призвуть до армії.

Unilever є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії. Їй належать понад 400 брендів, продукція випускається на 280 підприємствах, зокрема це: Domestos, Axe, Rexona, Dove, Calve, Rama, Brooke Bond, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei, CLEAR та інші.

Економічна правда