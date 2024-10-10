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Укр / Рус

Группа ДТЭК Ахметова сменила руководство в ключевых компаниях

Четверг, 10 октября 2024, 13:17 - Виктор Волокита

Группа ДТЭК Рината Ахметова сообщила, что сменила руководство ключевых подразделений - ДТЭК Энерго, ДТЭК Сети и D.Trading.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. 

В частности, Ильдар Салеев усилит топ-менеджмент Группы Метинвест.

Александр Фоменко, который работает в Группе с 2000 года, возглавит ДТЭК Энерго. 

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Управляющую должность в компании ДТЭК Сети займет Алина Бондаренко. Она работает в Группе с 2014 года. 

Трейдинговый бизнес Группы - D.Trading - возглавит Дмитрий Сахарук, который работает в ДТЭК с 2010 года. 

"Изменения направлены на усиление устойчивости нашего бизнеса и реализацию долгосрочной стратегии Группы - скорейшей интеграции Украины в глобальные энергетические рынки и повышение энергетической безопасности нашего государства", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.  

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Группа ДТЭК (DTEK Group) - крупнейший частный инвестор энергетического сектора Украины. 

Напомним:

В течение 2024 года ДТЭК инвестировал более 2,3 миллиарда гривен в ремонты теплоэлектростанций после обстрелов.

ДТЭК Ахметов
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Экономическая правда
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