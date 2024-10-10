"Нова Пошта" после войны продаст свой энергетический бизнес

"Нова Пошта" планирует продать свой энергетический бизнес "Нова Энерджи" после окончания войны.

Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк на форуме Forbes.

В планах компании - построить 5 газовых установок до конца этого года и 5 - в следующем. В следующем году энергетическая компания "Новая энерджи" планирует продавать электричество другим потребителям.

Однако после окончания войны НП хочет продать свой энергетический бизнес. "Тому, для кого это главный бизнес", - говорит Поперешнюк.

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Напомним:

Компания "Новая Энерджи", входящая в группу NOVA (Новая почта), начала мелкооптовые продажи дизельного топлива на открытом рынке.