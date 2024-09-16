Компанія "Нової пошти" розпочала торгівлю пальним

Компанія "Нова Енерджі", що входить до групи NOVA (Нова пошта), розпочала дрібногуртові продажі дизельного пального на відкритому ринку.

Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

Першими покупцями стали українські сільськогосподарські підприємства. Раніше компанія забезпечувала потреби у пальному "Нової пошти": постачала дизель для заправки автомобілів та генераторів.

"Нова пошта" почала закуповувати пальне для власних потреб влітку 2022 року після ударів РФ по нафтосховищах та дефіциту палива.

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Компанія "Нова Енерджі" отримала ліцензії, закупила бензовози та уклала контракти з ключовими постачальниками, серед яких Orlen, Hellenic, "Укрнафта" та Vitol.

У 2022-2023 роках компанія "Нова Енерджі" інвестувала 3 млн доларів у розвиток. Незабаром вона планує подвоїти кількість бензовозів і до кінця року збільшити продажі до 1,5 мільйона літрів палива щомісяця.

Нагадаємо:

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ТОВ "Нова пошта" в першому півріччі 2024 року збільшило консолідований чистий дохід порівняно з аналогічним періодом минулого року на 22,6% - до 24,45 млрд грн.

Економічна правда.