"Укрнафта" профинансировала закупку комплексов БПЛА

ПАО "Укрнафта" профинансировала покупку двух комплексов разведывательных БПЛА типа "крыло" для 421 отдельного батальона беспилотных систем на 12,6 млн грн.

Об этом сообщил директор компании Сергей Корецкий.

"Эти системы содержат все необходимое для выполнения задач как днем, так и ночью: от беспилотников до фонариков и ноутбуков", - сообщил он

В фонде "Вернись живым" рассказали, что в каждый комплекс входит четыре борта: два дневных и два ночных, а также наземная станция, рабочая станция для экипажа и вспомогательное оборудование.

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Напомним:

ПАО "Укрнафта" купило 20 тепловизионных коптеров AUTEL EVO MAX 4T и 60 дронов DJI Mavic 3PRO, а также пульты управления к ним. Коптеры и дроны передали 13 бригаде Национальной гвардии Украины "Хартия".