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"Укрнафта" профінансувала закупівлю коптерів та дронів на 10 мільйонів

Понеділок, 30 вересня 2024, 16:47 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" купило 20 тепловізійних коптерів AUTEL EVO MAX 4T та 60 дронів DJI Mavic 3PRO, а також пульти управління до них.

Про це написав директор "Укрнафти" Сергій Корецький на фейсбук-сторінці.

За його словами, коптери та дрони передали 13 бригаді Національної гвардії України "Хартія".

"Це перша партія переданих коштів та обладнання. Загальний внесок "Укрнафти" - 10 млн грн. Пташки вже на харківському напрямку допомагають хлопцям виконувати бойові завдання", - розповів Корецький.

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Нагадаємо:

Компанії групи Нафтогаз – АТ "Укргазвидобування" і ПАТ "Укрнафта" – видобули 9,8 млрд куб. м товарного газу з початку року.

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Укрнафта війна
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Економічна правда
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