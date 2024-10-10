В Украине существенно вырос спрос на гибридные авто: что выбирали в сентябре

В сентябре 20204 года автопарк Украины пополнили более 2 тыс. гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Это на 22% больше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

Как говорится в сообщении, доля новых авто в этом количестве составила 60%, против 59% в прошлом году.

В сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 (280 ед.).

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Второй результат у TOYOTA Yaris Cross (79 ед.).

Третий по популярности - NISSAN Qashqai (56 ед.)

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у KIA Niro (54 ед.)

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Также в лидерской тройке: FORD Fusion US (50 ед.) и TOYOTA Prius (49 ед.).

Напомним:

В Украине в сентябре 2024 года автомобили с традиционными двигателями охватили 63% рынка новых легковушек.