Повышать военный сбор для военных не будут – нардеп
Четверг, 10 октября 2024, 10:47 -
Верховная Рада приняла правку к налоговому законопроекту №11416-д, которая оставляет военный сбор для военных без изменений.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"В зале приняли правку оставить для военных ВС на уровне 1,5%", - отметил он.
Напомним, что в налоговом законопроекте одна из норм предусматривает увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%.
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Ранее, Минфин рассказал, почему важно повысить налоги. Если коротко - не хватает денег.
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