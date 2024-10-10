Повышать военный сбор для военных не будут – нардеп

Верховная Рада приняла правку к налоговому законопроекту №11416-д, которая оставляет военный сбор для военных без изменений.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"В зале приняли правку оставить для военных ВС на уровне 1,5%", - отметил он.

Напомним, что в налоговом законопроекте одна из норм предусматривает увеличение военного сбора (ВС) с 1,5% до 5%.

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