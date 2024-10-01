Украина за три квартала увеличила физические объемы экспорта товаров на 36,2%

В январе-сентябре 2024 года Украина увеличила физические объемы экспорта товаров на 36,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 99,3 млн т.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

За три квартала Украина экспортировала почти 99,3 млн т продукции на сумму 28,9 млрд долл, что на 6% больше, чем за предыдущий период 2023 года.

"Положительной является динамика экспорта в сентябре по сравнению с августом текущего года. Имеем самую большую за квартал выручку - 3,2 млрд долл, хотя и сокращение физических объемов экспорта. То есть, растет экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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За отчетный период существенный рост экспорта наблюдался в металлургии, отметил заместитель министра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Экспорт полуфабрикатов из железа достиг 1,5 млн т (+65,5% к аналогичному периоду прошлого года), плоского проката - 1,1 млн т (+86,2%), труб - 338 000 т (+52,2%), железной руды - 25,2 млн т (почти вдвое больше +99,6%), цемента - 1,3 млн т (+31%).

Лидирует в экспорте агропродукция. Больше всего за 9 месяцев Украина поставила на внешние рынки: кукурузы - 25,2 млн т (+16,2% к аналогичному периоду прошлого года); пшеницы - 16 млн т (+42,4%); подсолнечного масла - 4,6 млн т; шрота - 3,6 млн т; мяса птицы - 334 000 т на 708 млн долл; соков - 82 000 т на 160 млн долл (+65%).

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Зафиксирован рост и в кондитерской отрасли. За три квартала 2024 года на 29% увеличены поставки печенья (190 млн долл), на 29% - шоколада (169 млн долл) и на 28% - карамелек (151 млн долл).

За сентябрь Украина экспортировала 24 700 т сахара на 127 млн долл. Всего с начала года экспорт сахара составил уже 476 000 т на сумму 282 млн долл. Рост в объемах составляет 60% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, отметил Качка.

Напомним:

В августе этого года объем IT-экспорта на 7% или 38 миллионов долларов меньше чем в июле 2024 года и составляет 507 миллионов долларов - это наименьший показатель с начала полномасштабного вторжения России.