Експорт IT-послуг впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення

У серпні цього року обсяг IT-експорту на 7% або ж 38 мільйонів доларів менший ніж у липні 2024 року і становить 507 мільйонів доларів - це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Львівський IT кластер з посиланням на дані НБУ.

Також показники експорту у серпні на 10,4% або ж 59 мільйонів доларів менші у порівнянні з серпнем 2023 року.

Загалом, за 8 місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортний виторг ІТ-послуг становить 4,3 мільярда доларів. Це на 5,7% менше ніж в аналогічний період у 2022 році.

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Частка комп’ютерних послуг в загальній структурі експорту всіх послуг України у серпні становила 37%. Це на 3,7% менше ніж у серпні 2023-го та на 1,7% менше ніж у липні цього року.