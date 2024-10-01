Инфляция в еврозоне на минимуме за 3 года

Впервые за три года инфляция в еврозоне опустилась ниже целевого показателя Европейского центробанка.

Об этом сообщается из данных Eurostat.

Темпы инфляции в еврозоне в сентябре, замедлились до 1,8% в годовом выражении.

Инфляция ниже целевого показателя Европейского центробанка, составляющего 2%, зафиксирована впервые с июня 2021 года.

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Она оказалась ниже августовского показателя в 2,2%, а также ниже ожиданий аналитиков в 1,9%. Это повышает ожидания относительно возможного снижения процентной ставки Европейского центробанка на следующем заседании.

Снижение инфляции произошло преимущественно благодаря снижению цен на энергоносители, которые в сентябре подешевели на 6% по сравнению с падением на 3% в августе. Инфляция в сфере услуг также снизилась до 4% в сентябре с 4,1% в августе.

Однако цены на продукты питания, табак и алкоголь немного выросли - до 2,4% в сентябре по сравнению с 2,3% в августе.

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В годовом исчислении базовая инфляция составила 2,7% в сентябре, снизившись с 2,8% в предыдущем месяце.

Напомним:

Европейский центральный банк снизил процентные ставки: базовую снизили до 3,65%, маржинальную кредитную ставку - до 3,9%, по депозитам - 3,5%.