Європейський центробанк вдруге знизив ключові ставки

Європейський центральний банк знизив відсоткові ставки: базову знизили до 3,65%, маржинальну кредитну ставку - до 3,9%, за депозитами - 3,5%.

Про це йдеться у пресрелізі ЄЦБ.

Зокрема, ставка за депозитами знижена на 0,25%, до рівня 3,5%. Рішення збіглися з очікуваннями аналітиків.

Базова процентна ставка опустилася до рівня 3,65%, маржинальна кредитна ставка тепер становить 3,9%, а ставка за депозитами – 3,5%.

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Зазначені зміни наберуть чинності 18 вересня.

Нагадаємо:

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вперше з 2019 року знизив ключові ставки на 0,25%: по депозитах - до 3,75%, базова процентну ставку - до 4,25%, маржинальну кредитну ставку - до 4,5%.

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Економічна правда.