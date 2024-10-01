В России не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях

России остро не хватает кадров для работы на оборонных предприятиях: такие заводы ищут десятки тысяч новых сотрудников.

Об этом пишет Русская служба ВВС.

Выпуск оружия и боевой техники резко увеличился из-за войны, которую ведет Россия. На рынке труда подходящих кадров мало, иногда поиски длятся месяцами.

В результате, в промышленности растет спрос на вахтовиков, а некоторые оборонные заводы активно привлекают молодежь.

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Так, в период с 15 августа по 15 сентября на крупнейших российских порталах по поиску работы было размещено более 90 тысяч вакансий, где упоминались оборонные предприятия, гособоронзаказ или оборонно-промышленный комплекс, а также опубликованных предприятиями ОПК.

Предлагаемые зарплаты по некоторым наиболее дефицитным специальностям оказались в три-четыре раза выше средней зарплаты в соответствующем регионе.

Особенно активно ищут инженеров различных категорий, токарей.

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Причем нередко заводы ищут людей, умеющих работать с западным оборудованием, например, Siemens или Heidenhain.

Как пишет издание, в ряде случаев, несмотря на привлекательную зарплату, просмотров объявлений немного и висят они неделями, а то и месяцами.

Напомним:

В российский бюджет на 2025 год закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности.