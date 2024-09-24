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Росія хоче значно збільшити військові витрати у 2025 році: проєкт бюджету

Вівторок, 24 вересня 2024, 11:57 - Олексій Артемчук

У російський бюджет на 2025 рік закладають збільшення видатків на сектор оборони й безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Витрати за статтями на національну оборону та внутрішню безпеку збільшаться на 27% до 13,2 трлн рублів (142 млрд дол).

Разом сектор оборони та безпеки з'їсть 40% бюджету і 6,2% ВВП. У наступні роки витрати мають зменшитися, згідно з проєктом бюджету, – до 5,6% ВВП у 2026 році й до 5,1% у 2027 році.

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Повідомляється, що військові видатки Росії у 2025 році перевищать сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку.

Засекречені витрати бюджету також зростуть (з 11,1 трлн до 12,9 трлн рублів) і досягнуть у 2025 році 30% бюджету.

Водночас проєкт бюджету передбачає, що бюджетний дефіцит наступного року скоротиться до 0,5% ВВП завдяки нещодавньому підвищенню податків.

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Зазначається, що цей прогноз виглядає надто оптимістичним, виходячи з цьогорічного дефіциту. У 2024 році він очікується, за офіційними підрахунками, на рівні 1,7% ВВП.

Нагадаємо:

Повномасштабна війна Росії проти України, що триває третій рік, все дорожче обходиться російським платникам податків. За першу половину 2024 року федеральний бюджет витратив за оборонними статтями рекордні 5,3 трильйона рублів.

РФ війна бюджет
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