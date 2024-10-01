Эффективным ударом по экономике РФ станет снижение цены на нефть - экс-премьер России

Снижение цен на нефть до 40 долларов за баррель в течение года привело бы к нехватке финансов для ведения Россией войны против Украины.

Об этом на панели "Состояние российской экономики после 2022 года и последствия для энергетических рынков" в рамках Варшавского форума по безопасности сказал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, сообщает Укринформ.

"Европе удалось прожить вообще без российского газа. Полностью. И сейчас Путин не знает, что делать с природным газом. Это очень большая проблема. В прошлом году "Газпром" получил убыток в 7 млрд долларов США, тогда как в течение предыдущих 25 лет был абсолютно прибыльным. С огромной прибылью 15 млрд долларов США в год после уплаты всех налогов. И сейчас "Газпром" в сложной ситуации", - сказал Касьянов.

Он добавил, что доходы от экспорта нефти и газа составляли в 2021 году 45, почти 50%, доходов федерального бюджета, сейчас гораздо ниже - 30%.

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Касьянов считает, что снижение мировой цены на нефть будет иметь более негативное влияние на российскую экономику, чем западные санкции, и приведет к нехватке финансов на ведение войны.

"Если одновременно срабатывают два фактора: необходимость дальнейшего увеличения военных расходов и уменьшение доходов, как следствие снижения цены на баррель нефти до 40 долларов, это будет означать, что всего один год, до конца 2025 года, у них не останется ресурса", - сказал Касьянов.

По его словам, если военные расходы составят 15% ВВП, это будет катастрофой для России.

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Бывший глава российского правительства призвал Запад удвоить поддержку Украины, чтобы война закончилась в течение года.

"Запад должен сделать абсолютно принципиальное объявление решения о том, что Украина должна победить в течение одного года. Как этого достичь? Увеличить поддержку Украины, удвоить поддержку Украины, удвоить военную и финансовую поддержку... Нет интеллектуального способа урегулирования войны. Боритесь до конца. Для этого Украина имеет возможности, храбрость, ресурс, опыт. Вы должны удвоить это, и тогда вы сможете решить все энергетические проблемы с новой Россией", - сказал Касьянов.

Напомним:

Доходы России от нефти упали до самого низкого уровня за восемь месяцев.