Доходи РФ від нафти впали до найнижчого рівня за вісім місяців: причина

Минулого тижня обсяги постачань російської нафти впали до найнижчого рівня з липня, що призвело до скорочення доходу РФ до найменшого показника за останні вісім місяців.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Середні чотиритижневі обсяги експорту нафти знизилися до 3,1 мільйона барелів на добу станом на тиждень до 22 вересня, що на 115 тисяч барелів на день менше, ніж у попередній період. Щотижневі обсяги, які є більш нестабільними, скоротилися приблизно на 390 тисяч.

Чотириденна перерва в роботі експортного терміналу "Козьмино" на Тихоокеанському узбережжі Росії вказує на те, що технічне обслуговування порту або трубопроводу, що його забезпечує, спричинило різке падіння східних потоків нафти з країни.

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Валовий дохід знизився до найнижчого рівня з кінця січня як на щотижневій, так і на чотиритижневій основі, оскільки зменшення обсягів переважило перше за три тижні підвищення ціни на основну нафту Росії марки Urals. Це підвищення на $3 за барель повернуло вартість марки вище порогу в $60, який країни G7 намагалися встановити як санкції проти Москви через вторгнення в Україну.

США також посилюють тиск на Кремль через нещодавнє зниження цін на нафту. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США звернулося до щонайменше однієї страхової компанії з проханням надати інформацію про 14 компаній, яких підозрюють у порушенні санкцій на російську нафту.

Середній рівень переробки нафти в Росії з 12 по 18 вересня знизився до 5,28 мільйона барелів на день, що є найнижчим щотижневим показником із кінця червня, оскільки російські нафтопереробні заводи почали сезонне технічне обслуговування.

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