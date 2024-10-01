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В Украине провели первый аукцион по аренде госземли: соревновались 14 участников

Вторник, 1 октября 2024, 14:36 - Виктор Волокита

В Украине состоялся первый земельный аукцион в рамках проекта "Земельный банк".

Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

За участок более 115 га в Винницкой области на торгах 1 октября соревновались 14 участников.

"Победная ставка на его аренду - более 3 млн грн", - рассказал Коваль. 

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Согласно информации "Прозорро.Продажи", победитель - фермерское хозяйство "Гичак Я.К.".

"Всего сегодня Фонд госимущества на платформе "Прозорро.Продажи" проведет 16 земельных аукционов.  До конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги почти 100 тысяч гектаров государственных с/х земель в 20 областях Украины", - отметил министр. 

Напомним: 

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С 1 октября стартуют первые онлайн-аукционы в рамках проекта "Земельный банк", которые открывают возможность аренды государственных земель.

аукцион Минагрополитики
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