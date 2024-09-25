З 1 жовтня стартують онлайн-аукціони з оренди держземель: які умови

З 1 жовтня стартують перші онлайн-аукціони у межах проєкту "Земельний банк", які відкривають можливість оренди державних земель.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Кількість оголошених аукціонів з оренди державних земель постійно зростає. Наразі оголошені аукціони з оренди державних земель вже 65, вони охоплюють 9 областей України. Найбільша кількість земельних ділянок зосереджена у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях.

Фермери та агрокомпанії мають можливість обрати землі з понад 4000 га. На аукціонах представлені земельні ділянки від невеликих господарств у 2 га до значних масивів у 262 га. Стартова ціна оренди – від 9 тисяч гривень до 1,14 млн грн.

Реклама:

Однак, переможе найвища пропозиція, яка буде визначена в ході онлайн-аукціону.

Ознайомитися з лотами можна в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" або на вебсайті "Земельного банку" в розділі "Мапа".

Нагадаємо:

Реклама:

ТОВ "Державний земельний банк" 30 серпня оголосило на Prozorro.Продажі про перші 16 аукціонів з оренди державних сільськогосподарських земель.