Россия и Пакистан переходят на бартер на фоне трудностей с платежами

Компании из России и Пакистана запустили механизм бартерной торговли.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Российская компания Астарта-Агротрейдинг будет экспортировать нут и чечевицу в обмен на мандарины и рис от пакистанской Meskay + Femtee Trading Company.

В рамках сделки российская компания поставит 20 тыс тонн нута, в то время, как пакистанская - 20 тыс тонн риса, говорится в соглашении.

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В рамках еще одного контракта российская сторона поставит 15 тыс тонн нута и 10 тыс тонн чечевицы в обмен на 15 тыс тонн мандаринов и 10 тыс тонн картофеля.

"Россия и Пакистан испытывают определенные трудности в проведении взаимных платежей. Поэтому две компании приняли решение запустить механизм бартерной торговли", - сказал заместитель министра торговли Пакистана Насира Хамида.

Бартерные схемы торговли, при которых не используют денежные переводы и банковские платежи, помогают компаниям избегать излишнего внимания со стороны западных контролеров, которые отслеживают соблюдение санкций.

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Сообщается, что Минэкономразвития РФ подготовило навигатор по внешнеторговым бартерным сделкам, где предложены различные варианты бартера и его оформления, включая трехсторонние бартерные соглашения.

Напомним:

Россия и Китай с осени могут перейти на бартер во взаимной торговле из-за проблем с банковскими платежами из-за западных санкций.