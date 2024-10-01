Доля секретных расходов бюджета РФ побила новый рекорд

Согласно проекту бюджета РФ на 2025 год, доля секретных расходов побила новый рекорд.

Об этом сообщает The Moscow Times.

В 2025 году правительство собирается потратить по закрытым статьям 13,08 триллиона рублей, или 31,5% от общих расходов казны.

Общую сумму расходов на следующий год в проекте бюджета Минфин установил в размере 41,47 триллиона рублей. При этом по разделам и целевым статьям расписано лишь 28,39 триллиона рублей.

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В этом году правительство планировало потратить по закрытым статьям 11,0 триллионов рублей, или 30% от общих расходов казны в размере 36,66 триллиона рублей. Однако в итоге они могут оказаться выше - Минфин прогнозирует рост бюджетных расходов по итогам года на 2,75 триллиона рублей от первоначального плана до 39,4 триллиона рублей.

Самая высокая доля закрытых расходов в проекте бюджета-2025 традиционно происходит по разделу "Национальная оборона". Власти засекретили 84,5% оборонных расходов, или 11,4 триллиона рублей.

В 2026-2027 годах секретными запланированы 13,48 триллиона рублей, или 30,6% всех расходов, и 14,89 триллиона рублей, 32,4% соответственно.

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Правительство накануне внесло в Госдуму проект бюджета на очередную трехлетнюю перспективу, в соответствии с которым расходы России на оборону вырастут в следующем году еще на 25% по сравнению с 2024 годом и более чем вдвое превысят социальные расходы.

Напомним:

В российский бюджет на 2025 год закладывают увеличение расходов на сектор обороны и безопасности.