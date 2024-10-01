Правительство обещает частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования

Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%.

Об этом сообщает Минэкономики.

Как говорится в сообщении, такое решение принял Кабинет министров 24 сентября 2024 года.

"Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря можно будет в 2024 году. Для этого нужно оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования.

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобрели:

Энергетическое оборудование

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промышленные системы накопления электрической энергии;

солнечные панели, электростанции, коллекторы;

ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;

ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;

трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;

Колесную технику

автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;

автоцистерны - в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;

фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

Строительную, коммунальную и специальную технику

краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;

мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;

машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированных) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов. В том числе:

Информацию о степени локализации;

Калькуляцию себестоимости;

Информацию о технологических операциях;

Расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.

Покупателям, чтобы получить компенсацию необходимо:

оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;

подать в банк заявление на получение компенсации;

подать, как подтверждение копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.

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