Все разделы
Укр / Рус

Правительство обещает частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования

Вторник, 1 октября 2024, 11:50 - Виктор Волокита

Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%. 

Об этом сообщает Минэкономики.

Как говорится в сообщении, такое решение принял Кабинет министров 24 сентября 2024 года.  

"Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. 

Реклама:

Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря можно будет в 2024 году. Для этого нужно оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования. 

Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобрели:

Энергетическое оборудование

Реклама:
  • промышленные системы накопления электрической энергии; 
  • солнечные панели, электростанции, коллекторы;
  • ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
  • ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
  • трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета; 

Колесную технику

  • автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
  • автоцистерны - в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
  • фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;

Строительную, коммунальную и специальную технику

  • краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики; 
  • мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты; 
  • машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированных) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.

Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов. В том числе:

  • Информацию о степени локализации;
  • Калькуляцию себестоимости;
  • Информацию о технологических операциях; 
  • Расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.

После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа. 

Покупателям, чтобы получить компенсацию необходимо:

  • оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
  • подать в банк заявление на получение компенсации;
  • подать, как подтверждение копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.

Читайте также: Новая программа от государства: что такое "Национальный кэшбек" и как он работает

производство Украина
Реклама:
Материалы по теме
Датская империя игрушек: как конструкторы Lego покорили мир 26 сентября 2024, 09:30
В Украине рассказали, как в регионах отреагировали на старт "Национального кэшбэка" 25 сентября 2024, 11:46
От пороха до одежды. Как возрождается промышленное коноплеводство 24 сентября 2024, 08:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте