Правительство обещает частично компенсировать покупку украинской техники и энергооборудования
Покупатели произведенной в Украине техники и электрооборудования смогут получить компенсацию в размере 15%.
Об этом сообщает Минэкономики.
Как говорится в сообщении, такое решение принял Кабинет министров 24 сентября 2024 года.
"Правительство частично компенсирует 15% от приобретения украинского энергетического оборудования, колесной техники, например, отечественных автобусов, тралов и строительной, коммунальной и специальной техники. Приобщиться смогут производители, которые локализовали производство на уровне 40% и более", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.
Получить компенсацию на товары, приобретенные от старта программы и до 1 декабря можно будет в 2024 году. Для этого нужно оформить заявку до 5 декабря. На технику и оборудование, приобретенные после 1 декабря, компенсация будет начисляться в следующем году. Финансирование заявок будет осуществляться в порядке очередности их поступления в пределах имеющегося бюджетного финансирования.
Получить 15% компенсации (без учета НДС) смогут покупатели, которые приобрели:
Энергетическое оборудование
- промышленные системы накопления электрической энергии;
- солнечные панели, электростанции, коллекторы;
- ветровые электростанции и минигидроэлектростанции;
- ветроэнергетические электрогенераторные, газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки;
- трансформаторы, распределительные шкафы; тепловые помпы; индивидуальные тепловые пункты, рекуператоры, приборы учета;
Колесную технику
- автобусы - городские, туристические, общественные, двухсекционные, низкопольные;
- автоцистерны - в том числе для перевозки горюче-смазочных материалов и пожарные;
- фургоны, тралы, прицепы и полуприцепы;
Строительную, коммунальную и специальную технику
- краны, в том числе башенные, землеройные машины; погрузчики и экскаваторы-погрузчики;
- мусоровозы, ассенизационные и мусороуборочные машины, а также лифты;
- машины для механизированного разминирования (в том числе роботизированных) пиротехнические машины, оборудование для разминирования.
Производителям для участия в программе нужно будет подать заявку в Минэкономики в электронной форме, перечень товаров, за приобретение которых покупателю может начисляться компенсация и пакет документов. В том числе:
- Информацию о степени локализации;
- Калькуляцию себестоимости;
- Информацию о технологических операциях;
- Расчет удельного веса расходов на оплату труда и другие.
После проверки Минэкономики и положительного решения товары будут размещены в соответствующем публичном перечне. Информация будет передана банкам, через которые реализуется программа.
Покупателям, чтобы получить компенсацию необходимо:
- оплатить приобретение техники и оборудования из перечня в уполномоченном банке;
- подать в банк заявление на получение компенсации;
- подать, как подтверждение копию платежного документа и акт приема-передачи техники и оборудования.
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