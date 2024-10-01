Энергетики вывели из ремонта мощный атомный блок АЭС

После планового ремонта, специалисты "Энергоатома" подключили к сети энергоблок одной из АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба атомной компании.

Отмечается, что блок вывели из ремонта на 12 дней раньше запланированного срока. После выхода блока на полную мощность, отечественная энергосистема укрепится на 1000 МВт.

В пресс-службе энергокомпании подчеркнули, что ремонтная кампания выходит на финишную прямую и к началу отопительного сезона все девять энергоблоков, которые расположены на подконтрольной Украине территории, будут готовы к работе.

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Напомним:

Россия атаковала подстанцию и обесточила воздушную линию, которая питает Запорожскую АЭС, что создало угрозу аварии.