"Новая почта" увеличила тарифы на доставку посылок
Вторник, 1 октября 2024, 09:00 -
С 1 октября "Новая почта" увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.
В целом тарифы на доставку будут выглядеть следующим образом:
- документы - 65 грн (в эту стоимость входит фирменный картонный конверт);
- за доставку по городу посылки весом до 2 кг - 60 грн, до 10 кг - 90 грн, а до 30 кг - 140 грн;
- доставка товаров весом до 2 кг по Украине будет стоить 80 грн, до 10 кг - 110 грн, а до 30 кг - 160 грн;
- за доставку грузов весом более 30 кг между отделениями по городу придется доплатить 50 копеек за каждый дополнительный килограмм, а между отделениями по Украине - по гривне за килограмм.
В "Новой почте" объяснили, что за время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, которые составляют существенную долю в себестоимости услуг почты. В то же время почта отменила комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок.
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"Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг. Увеличение тарифов позволит нам продолжить работать и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки", - говорится в заявлении почты.
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