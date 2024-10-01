"Новая почта" увеличила тарифы на доставку посылок

С 1 октября "Новая почта" увеличила тарифы на доставку документов, посылок и грузов в среднем на 10 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

В целом тарифы на доставку будут выглядеть следующим образом:

документы - 65 грн (в эту стоимость входит фирменный картонный конверт);

за доставку по городу посылки весом до 2 кг - 60 грн, до 10 кг - 90 грн, а до 30 кг - 140 грн;

доставка товаров весом до 2 кг по Украине будет стоить 80 грн, до 10 кг - 110 грн, а до 30 кг - 160 грн;

за доставку грузов весом более 30 кг между отделениями по городу придется доплатить 50 копеек за каждый дополнительный килограмм, а между отделениями по Украине - по гривне за килограмм.

В "Новой почте" объяснили, что за время полномасштабной войны в Украине выросли цены на энергоносители, которые составляют существенную долю в себестоимости услуг почты. В то же время почта отменила комиссию за объявленную стоимость при возврате посылок.

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"Обновляя тарифы, мы одновременно внедряем новые технологии и улучшаем предоставление услуг. Увеличение тарифов позволит нам продолжить работать и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки", - говорится в заявлении почты.