Нацбанк смягчил некоторые валютные ограничения для бизнеса

Национальный банк с 10 сентября ослабляет ряд валютных ограничений, чтобы поддержать обороноспособность страны, работу украинских предприятий и ядерного страхового пула.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Государственные предприятия теперь смогут покупать валюту и переводить ее для приобретения квот на компенсацию выбросов диоксида углерода (CO2) в авиационной деятельности.

По мнению регулятора, это обеспечит бесперебойность оборонных закупок, позволит в дальнейшем выполнять авиаперевозки за рубежом и поддержит военно-техническое сотрудничество Украины со странами Европы.

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Также изменениями предоставляется возможность осуществлять все необходимые платежи, предусмотренные договорами перестрахования, заключенными с иностранными ядерными страховыми пулами.

НБУ также позволит субъектам электронной коммерции покупать и переводить иностранную валюту за границу для уплаты НДС по операциям по покупке товаров украинских производителей потребителями из стран ЕС.

Это решение должно поддержать малый и средний бизнес к продвижению своих товаров на европейском рынке.

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Регулятор также позволил бизнесу возместить купонные платежи по еврооблигациям, которые были выплачены с 24 февраля 2022-го до 09 июля 2024-го (включительно). Такие переводы разрешены исключительно за счет собственной иностранной валюты бизнеса.

Напомним:

Национальный банк Украины (НБУ) установил новые ограничения на операции за рубежом с использованием платежных карт украинских банков с 10 сентября.

Экономическая правда.