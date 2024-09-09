Реакторы ЗАЭС не будут запущены, пока война угрожает безопасности станции – глава МАГАТЭ

Жоден реактор не будет перезапущен до тех пор, пока война будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В соответствии с рекомендациями агентства, понятно, что ни один реактор не будет перезапущен до тех пор, пока война будет продолжать угрожать ядерной и физической ядерной безопасности станции", - подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Он добавил, что ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной.

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"Регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы, неоднократные перебои с внешним электроснабжением, среди других проблем, повышают риск ядерной аварии", - отметил он.

Напомним:

Пострадавшая от пожара градирня на оккупированной Россией Запорожской АЭС непригодна для использования, поэтому в будущем ее, вероятно, снесут.

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Экономическая правда.