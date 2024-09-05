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МАГАТЕ: постраждалу від пожежі градирню ЗАЕС, ймовірно, знесуть

Четвер, 5 вересня 2024, 13:57 - Артур Крижний

Постраждала від пожежі градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС непридатна для використання, тому у майбутньому її, ймовірно, знесуть.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

"До сьогодні ми не могли дістатися до цієї точки високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання у майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть", - зазначив Гроссі.

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Раніше, 11 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що його експерти стали свідками сильного темного диму, що виходив з північної зони Запорізької атомної електростанції після численних вибухів, які пролунали увечері 11 серпня.

Економічна правда.

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МАГАТЕ ЗАЕС
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