В Харькове открылось больше бизнесов, чем закрылось с начала 2024 года

В Харькове 8510 физлиц-предпринимателей официально зарегистрировали бизнес в январе-августе 2024 года, это больше чем количество прекративших работу.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Харькова.

С начала 2024 года по август в Харькове зарегистрировали бизнес 8510 физлиц-предпринимателей. В то же время 6980 ФЛП прекратили деятельность в Харькове, а 598 ФЛП переместили бизнес и изменили свой налоговый адрес на другую область или территориальную громаду.

Также изменили свой налоговый адрес и переехали в Харьков 599 ФЛП преимущественно с деоккупированных территорий за этот период.

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Сообщается, что по состоянию на 1 сентября в Харькове зарегистрировано 199 400 ФЛП.

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка отметили, что городские власти пытаются аккумулировать все возможные ресурсы для возвращения бизнеса в Харьков.

Напомним:

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На сессии городского совета предпринимателей Харькова освободили от налогов на недвижимость, на землю и уплаты единого налога для ФЛП 4 группы.