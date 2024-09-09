К "Национальному кэшбеку" уже присоединились 800 тысяч украинцев
За первую неделю работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 800 тысяч граждан.
Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает "Укринформ".
"На сегодня уже 800 тысяч человек создали онлайн-карту и присоединились к системе", - отметила Свириденко.
По ее словам, такой результат свидетельствует о том, что люди будут получать помощь от государства, но очень сфокусировано - покупая исключительно украинские товары.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики подчеркнула, что программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.
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Напомним:
2 сентября в Украине начался бета-тест "Национального кэшбека", к которому можно присоединиться с помощью приложения "Дія".
Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.
Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".