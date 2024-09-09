К "Национальному кэшбеку" уже присоединились 800 тысяч украинцев

За первую неделю работы программы "Национальный кэшбек" к ней присоединились 800 тысяч граждан.

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает "Укринформ".

"На сегодня уже 800 тысяч человек создали онлайн-карту и присоединились к системе", - отметила Свириденко.

По ее словам, такой результат свидетельствует о том, что люди будут получать помощь от государства, но очень сфокусировано - покупая исключительно украинские товары.

Реклама:

Первый вице-премьер-министр - министр экономики подчеркнула, что программа направлена на поддержку отечественного производителя и стимулирование спроса на украинскую продукцию.

Читайте также: Кэшбек от Зеленского: что за программа и сколько государство будет платить за покупку украинского

Напомним:

Реклама:

2 сентября в Украине начался бета-тест "Национального кэшбека", к которому можно присоединиться с помощью приложения "Дія".

Украинские производители с 24 августа могут подавать заявки на участие в программе "Национальный кэшбек" через портал Дія.

Крупнейшие продуктовые сети Украины подтвердили присоединение к программе "Национальный кэшбек".