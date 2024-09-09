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Google запретил подтверждение аккаунта по номерам телефонов РФ – росСМИ

Понедельник, 9 сентября 2024, 16:21 - Артур Крыжный

Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.

Об этом сообщили пользователи сети и российское агентство ТАСС.

Отмечается, что система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней.

Но подтвердить почту мобильным номером РФ не получается, поскольку "этот номер нельзя использовать для подтверждения".

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Напомним:

Бесконтактные платежные сервисы, разработанные в РФ после того, как ушли Apple Pay и Google Pay, не пользуются такой же популярностью у россиян.

Экономическая правда.

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Google Россия
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