Google запретил подтверждение аккаунта по номерам телефонов РФ – росСМИ
Понедельник, 9 сентября 2024, 16:21 -
Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно.
Об этом сообщили пользователи сети и российское агентство ТАСС.
Отмечается, что система дает сделать все шаги для создания новой учетной записи - выбрать имя, пол и дату рождения, придумать название почты и пароль к ней.
Но подтвердить почту мобильным номером РФ не получается, поскольку "этот номер нельзя использовать для подтверждения".
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Напомним:
Бесконтактные платежные сервисы, разработанные в РФ после того, как ушли Apple Pay и Google Pay, не пользуются такой же популярностью у россиян.
Экономическая правда.
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