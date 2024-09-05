Банки РФ не змогли повністю замінити Apple і Google Pay, які пішли з Росії – росЗМІ

Безконтактні платіжні сервіси, розроблені в РФ після того, як пішли Apple Pay і Google Pay, не користуються такою ж популярністю у росіян.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Згідно з дослідженням "Т-Касса", громадяни Росії надають перевагу використанню банківських карт замість нових безконтактних платіжних сервісів, розроблених у РФ.

Станом на червень 2024 року, 78% покупок в офлайн та онлайн-магазинах оплачувались картами. Для порівняння, у квітні 2022 року, після виходу іноземних сервісів, цей показник становив 94%.

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До війни, на Apple Pay, Google Pay та Samsung Pay припадало майже половина оплат (49%), тоді як банківськими картами користувалися 51% разів. Нові сервіси, такі як QR-коди та Mir Pay, спочатку не були популярні (менше 1%).

До червня 2024 року частка платежів за допомогою QR-кодів та SberPay зросла до 9%, а Mir Pay – до 5%. Клієнти Т-банку (колишній "Тінькофф") частіше використовують нові сервіси для швидкої оплати на Android, такі як кнопка T-Pay та спеціальні стікери, що сумарно становить 8% транзакцій.

Експерти вказують на те, що ключовою проблемою російських платіжних сервісів є відсутність можливості безшовної оплати в різних сценаріях – як в офлайн, так і в онлайн середовищі.

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Економічна правда.