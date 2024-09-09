Россия исчерпала созданные в СССР резервы энергетики, модернизация не ко времени - росСМИ

Россия исчерпала резервы электроэнергетики, которые были созданы во времена СССР, а на модернизацию отрасли не хватает средств.

Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев, пишет The Moscow Times со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Резервы созданной в СССР энергетики исчерпаны. Основная причина - недофинансирование модернизации оборудования и поддержания его в нормативном состоянии", - сказал Цивилев в интервью ТАСС.

По его словам, энергосистема Дальнего Востока входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в частности из-за переноса капремонта ряда теплоэлектростанций.

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В связи с этим Минэнерго отнесло Дальневосточный федеральный округ к регионам с высокими рисками в электроэнергетике.

Абсолютное большинство объектов большой генерации современной России - это советское наследие, отмечает член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.

"Очевидной проблемой, которая является основным источником рисков внутреннего периметра, является высокий моральный износ оборудования. Это, кстати, касается и электросетевого комплекса, который обновляется недостаточно быстрыми темпами", - подытожил эксперт.

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Напомним:

Россия была вынуждена начать хранить газ из флагманского арктического проекта лидера РФ Владимира Путина в знак того, что западные санкции отпугивают покупателей.