Нацбанк вводит лимиты использования валютных карт за рубежом с 10 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) установил новые ограничения на операции за рубежом с использованием платежных карт украинских банков с 10 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отныне, ежемесячный лимит на расчеты за рубежом для операций с драгоценностями, часами, ювелирными изделиями и монетами составит 100 тысяч гривен.

Это касается операций с кодами торговца 5094 (драгоценные камни и ювелирные изделия), 5944 (часы и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Лимит соответствует ограничениям, которые уже действуют для расчетов платежными картами по счетам в национальной валюте.

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Также установлен отдельный лимит в 500 тысяч гривен в месяц для операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом (код торговца 6513).

Эти операции включают уплату комиссий за управление недвижимостью и оплату проживания.

Новые ограничения направлены предотвращать попытки обхода действующих ограничений и предотвращения оттока капитала из Украины.

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Напомним:

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц "с карты на карту".

Экономическая правда.