Нацбанк вводит лимиты использования валютных карт за рубежом с 10 сентября
Национальный банк Украины (НБУ) установил новые ограничения на операции за рубежом с использованием платежных карт украинских банков с 10 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отныне, ежемесячный лимит на расчеты за рубежом для операций с драгоценностями, часами, ювелирными изделиями и монетами составит 100 тысяч гривен.
Это касается операций с кодами торговца 5094 (драгоценные камни и ювелирные изделия), 5944 (часы и серебряные изделия) и 5972 (магазины монет и марок). Лимит соответствует ограничениям, которые уже действуют для расчетов платежными картами по счетам в национальной валюте.
Также установлен отдельный лимит в 500 тысяч гривен в месяц для операций с агентами и менеджерами по недвижимости за рубежом (код торговца 6513).
Эти операции включают уплату комиссий за управление недвижимостью и оплату проживания.
Новые ограничения направлены предотвращать попытки обхода действующих ограничений и предотвращения оттока капитала из Украины.
Напомним:
С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины на полгода устанавливает лимит в 150 тысяч грн в месяц (вместо 100 тысяч, анонсированных ранее) для переводов физлиц "с карты на карту".
Экономическая правда.