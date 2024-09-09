Курс валют в банках: сколько стоят доллар и евро

Средний курс доллара к гривне в понедельник 9 сентября в банках Украины уменьшился на 1 копейку, евро также на 1 копейку.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 40,90 - 41,39 грн (курс на 8 сентября - 40,95 - 41,40 грн);

Евро - 45,35 - 45,99 грн (курс на 8 сентября - 45,45 - 46,00 грн).

На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,33 - 41,40 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,75 - 45,93 грн.

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;

Ощадбанк - 40,85 - 41,60 грн;

Укрсиббанк - 40,75 - 41,35 грн;

ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн.

Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.

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Напомним:

Официальный курс доллара уменьшился в понедельник - иностранная валюта потеряет в цене 7 копеек.

Экономическая правда.