Курс валют в банках: сколько стоят доллар и евро
Понедельник, 9 сентября 2024, 13:15 -
Средний курс доллара к гривне в понедельник 9 сентября в банках Украины уменьшился на 1 копейку, евро также на 1 копейку.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Средние курсы валют в кассах банков были такими:
- Доллар США - 40,90 - 41,39 грн (курс на 8 сентября - 40,95 - 41,40 грн);
- Евро - 45,35 - 45,99 грн (курс на 8 сентября - 45,45 - 46,00 грн).
На 13:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,33 - 41,40 грн.
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На это же время "черный" курс евро составлял 45,75 - 45,93 грн.
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,75 - 41,35 грн;
- Ощадбанк - 40,85 - 41,60 грн;
- Укрсиббанк - 40,75 - 41,35 грн;
- ПУМБ - 40,90 - 41,40 грн.
Относительно безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 41,32 грн за доллар, monobank - 41,32 грн.
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Напомним:
Официальный курс доллара уменьшился в понедельник - иностранная валюта потеряет в цене 7 копеек.
Экономическая правда.
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