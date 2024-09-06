 Цифрова трансформація України
Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:43 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться у понеділок - іноземна валюта втратить у ціні 7 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 9 вересня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 3 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

Реклама:
  • 1 долар США — 41,01 грн (41,08 грн станом на 6 вересня);
  • 1 євро — 45,55 грн (45,58 грн станом на 6 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.

Економічна правда.

Реклама:
курс валют долар євро
Реклама:
Матеріали за темою
Нацбанк послабив курс гривні: долар та євро подорожчали 4 вересня 2024, 10:44
Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних 30 серпня 2024, 17:20
Офіційний курс долара та євро зменшиться у п'ятницю – Нацбанк 29 серпня 2024, 16:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті