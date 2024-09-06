Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 6 вересня 2024, 20:43 -
Офіційний курс долара зменшиться у понеділок - іноземна валюта втратить у ціні 7 копійок.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 9 вересня.
Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 3 копійки.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,01 грн (41,08 грн станом на 6 вересня);
- 1 євро — 45,55 грн (45,58 грн станом на 6 вересня).
Нагадаємо:
Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.
Економічна правда.
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