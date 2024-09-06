Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

Офіційний курс долара зменшиться у понеділок - іноземна валюта втратить у ціні 7 копійок.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 9 вересня.

Осторонь не залишилося і євро: регулятор відніме від курсу валюти 3 копійки.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

Реклама:

1 долар США — 41,01 грн (41,08 грн станом на 6 вересня);

1 євро — 45,55 грн (45,58 грн станом на 6 вересня).

Нагадаємо:

Станом на 6 вересня офіційний курс долара від НБУ зменшився на 19 копійок, євро - на 1 копійку.

Економічна правда.

Реклама: