Польша возобновила нормальную работу на границе с Украиной после сбоя

Польша возобновила работу системы таможенного оформления после сбоя, который произошел накануне. Пункты пропуска работают в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"Сейчас польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним:

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6 сентября Гостаможслужба сообщила, что во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. Это приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств.