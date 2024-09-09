Польша возобновила нормальную работу на границе с Украиной после сбоя
Понедельник, 9 сентября 2024, 12:15 -
Польша возобновила работу системы таможенного оформления после сбоя, который произошел накануне. Пункты пропуска работают в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
"Сейчас польская сторона устранила неисправности, транспорт следует через границу в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним:
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6 сентября Гостаможслужба сообщила, что во всех пунктах пропуска на украинско-польской границе произошел сбой в рабочей системе таможенной службы Республики Польша. Это приводило к задержкам в пропуске грузовых транспортных средств.
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