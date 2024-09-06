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На пунктах пропуску Польщі на кордоні з Україною стався збій в системі митної служби

П'ятниця, 6 вересня 2024, 11:18 - Віктор Волокіта

У всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні стався збій в робочій системі митної служби Республіки Польща.

Про це повідомили у Державній митній службі України. 

Згідно з повідомленням, наразі електронна система митного оформлення на суміжній стороні працює в "аварійному режимі", тож можливі затримки в пропуску вантажних транспортних засобів митною службою РП.

"Про усунення несправностей і відновлення повноцінної роботи на кордоні з Польщею повідомимо додатково", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо: 

Військова частина 2144 (м. Львів) Дежприкордонслужби 26 серпня за результатами тендеру замовила компанії "Grupa City Security Sp. z o.o." (Польща) засоби моніторингу державного кордону вартістю 6,21 млн євро без ПДВ. 

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Економічна правда
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