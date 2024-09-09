Подсанкционный газовый завод РФ впервые отправил груз в Азию

Российский завод по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), находящийся под санкциями, впервые отправляет партию в Азию.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российское подсанкционное предприятие по экспорту СПГ, впервые отправляет партию в Азию, поскольку Москва продолжает искать клиентов, готовых покупать топливо в обход американских ограничений.

Компания Everest Energy забрала груз с завода "Арктик СПГ 2" на северо-востоке России на выходных и сейчас направляется в Азию северным морским путем. Судно было построено в 2003 году, в прошлом месяце попало под санкции США из-за его связи с подозреваемым "темным флотом", а его судоходный сертификат аннулирован.

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Сообщается, что это опасно для традиционного судна для перевозки СПГ без ледокольного оборудования пересекать арктический торговый маршрут, который полностью замерзает зимой в северном полушарии.

Это иллюстрирует, на что готова пойти Россия, чтобы расширить поставки газа, несмотря на ограничения, наложенные США на завод и сопроводительные суда в попытке остановить работу объекта.

Конечный пункт назначения Everest Energy неизвестен. Судно может доставить газ в Корякское топливное хранилище на Камчатке или к импортному терминалу в Азии.

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Напомним:

Подсанкционный газовый танкер РФ заметили возле Суэцкого канала во время перегрузки газа на неподсанкционный танкер ОАЭ.

Новые неизвестные покупатели, подозреваемые в связях с Россией, начали накапливать десятки судов, способных перевозить сжиженный природный газ, что свидетельствует о том, что Москва расширяет свой "темный флот" танкеров для перевозки газа.