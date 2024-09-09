Убытки 5 млн: Банкира подозревают в продаже земли Нацбанка по заниженной цене
Прокуратура сообщила о подозрении начальнику одного из отделов Национального банка Украины по факту служебной халатности при реализации имущества банка, что повлекло тяжкие последствия государственным интересам.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Следствие установило, что в 2021 году Национальный банк Украины получил в собственность имущество, переданное в ипотеку физическим лицом, в том числе и земельные участки, расположенные в Киевской области.
Их общая площадь более 15 га, стоимость - почти 9 млн грн.
В дальнейшем в 2022 году правление Национального банка Украины утвердило условия продажи этого имущества и земельных участков.
"Подозреваемый должен был обеспечить надлежащий контроль и проверку стоимости земельных участков, условия продажи которых согласовывались коллегиальным органам на основе его информации и предоставленного анализа цен.
Продавать участки должны были бы по стоимости, определенной при оценке. Вместо этого выставили на продажу их по балансовой цене, которая намного ниже. Соответственно это привело к потере активов банка на сумму более 5 млн грн", - сообщили в прокуратуре.
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Напомним:
Прокуратура сообщила о подозрении в мошенничестве директору предприятия, который присвоил "Отель Баккара" в Киеве.
Экономическая правда